Казахстанцам объяснили почему портал eGov не работает по выходным

Почему казахстанцы не имеют доступа к порталу eGov по выходным? На этот вопрос ответил генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигали на брифинге в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер отметил, что любые компании, как правило, проводят технические работы в ночное время или в выходные.

"АО НИТ является оператором. Они, возможно, выбрали время на выходных, когда меньше людей заходят, и делают технические работы. Я с этим сам тоже сталкиваюсь. Но вопрос хороший. Касательно вопроса работы министерства цифровизации и операторов, говоря о цифровой трансформации, мы отметим, что каждый госорган имеет отдельный детальный план по трансформации", - сказал Рустем Бигали.

По его словам, такие инциденты случаются из-за того, что существуют нормативные и технические пробелы в регулировании.

"Надо посмотреть по количеству наплыва, eGov стал большим инструментом. У нас данных сейчас много в eGov. То есть, если в выходные хочу сделать сделку какую-то или вытащить справку, то надо здесь пересматривать. Поэтому мы в рамках отдельного детального плана будем смотреть и эти инциденты вытаскивать. Если нужно, чтобы АО НИТ перешёл в режим - понедельник меньше всего людей обращается в eGov, наверное, нужно будет менять. Это обычная рутинная работа, которую нужно будет провести", - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что Казахстан потратил около 40 миллиардов тенге на цифровизацию в 2023 году.