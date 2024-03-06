Казахстанцам, имеющим просрочки по платежам запретят выдавать новые кредиты

В Казахстане пересматривают правила предоставления кредитов населению. Законопроект по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков одобрили в Мажилисе в первом чтении, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В разработанном депутатами проекте закона вводится запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней.

Кроме того, вводится запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам.

Важной мерой является снижение уровня проблемной задолженности граждан посредством реализации процедур урегулирования проблемных кредитов.

"За последние годы сложилась практика, когда банки и МФО для очистки собственных балансов переуступают проблемные кредиты физических лиц коллекторам со значительным дисконтом. Поэтому для защиты прав заемщиков по урегулированию просроченной задолженности, продажа банками и МФО кредитов граждан коллекторским агентствам предлагается по истечении 24 месяцев с момента возникновения просрочки и после проведения кредитором процедур урегулирования", - сказала депутат Унзила Шапак, презентуя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.

Вводится понятие потребительского кредита и на нормативном уровне будет ограничено его максимальное значение (для банков – 5 миллионов тенге, для МФО – 2 миллиона тенге). Сегодня банки осуществляют выдачу потребительских кредитов на куда более крупные суммы, порой превышающие десятки миллионов.

Законопроектом вводится обязанность банковского омбудсмена проводить урегулирование споров по всем кредитам граждан. Также для банков, МФО и коллекторов вводится обязательность исполнения решений банковского омбудсмена.

Вводится запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей, имеющих несовершеннолетних детей. В настоящее время такой запрет действует в отношении социально уязвимых слоёв населения.

Для поддержки заёмщиков в процессе взыскания задолженности по кредитам законопроектом увеличивается сумма денег, сохраняемая на банковском счёте заёмщика, с одного до двукратного размера прожиточного минимума (86,8 тысяч тенге).

Законопроектом предусмотрено облегчение доступа граждан к процедуре банкротства по кредитам. В частности, исключается требование по предоставлению должником документа, подтверждающего урегулирование просроченной задолженности.

Кроме этого, сокращается срок проведения процедуры урегулирования и взыскания с 18 до 12 месяцев.

Ещё одним направлением законопроекта является снижение мошенничества по кредитам.