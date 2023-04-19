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Казахстанца ранили в перестрелке в Стамбуле Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34
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Казахстанца ранили в перестрелке в Стамбуле

Казахстанец пострадал в перестрелке в Стамбуле. Подробности сообщили в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.

"18 апреля в генеральное консульство поступил звонок от нашего гражданина, который сообщил что его ранили из огнестрельного оружия. Консул немедленно выехал к пострадавшему и отвёз его в местную больницу. Его состояние сейчас стабильное, ожидает операцию по извлечению пули. Там же в Стамбуле с нашим гражданином находится его супруга", - сообщили в МИД.

По предварительным данным, казахстанец является случайной жертвой перестрелки между местными гражданами. Полиция проводит расследование деталей происшествия.

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Сегодня, 18:34
75
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