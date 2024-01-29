Казахстанца под конвоем депортировали из Турции

27 января из Стамбула в Алматы под конвоем депортирован 22-летний казахстанец, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

В отношении фигуранта КНБ расследуется уголовное дело по факту участия в террористической деятельности, согласно статье 257 Уголовного Кодекса.

"Согласно материалам следствия, указанный уроженец Туркестанской области в 2020 году выехал в Сирию, где вступил в одну из действующих там вооруженных группировок. Его задержание и выдача на родину организованы КНБ совместно с турецкими партнерами, а также при поддержке Генеральной прокуратурой и МВД Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Подозреваемый с санкции суда взят под стражу. Проводятся необходимые следственные действия.