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Казахстанца осудили за попытку продать свою почку

Сегодня, 04:30
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baigenews.kz/иллюстративное Сегодня, 04:30
Сегодня, 04:30
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Фото: baigenews.kz/иллюстративное

Жителя Актобе осудили за попытку незаконной продажи своей почки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Кокшетауского городской суда Акмолинской области.

Выснилось, что 25-летний житель Актобе опубликовал в социальной сети объявление о продаже своей почки по договорной цене. Его задержали при заключении сделки с условным покупателем, который решил добровольно помочь сотрудникам полиции. 

Дело рассматривал Кокшетауский городской суд.

"Уголовное дело поступило в суд с заключенным процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины подсудимым. При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством его чистосердечное раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговором суда ему назначен год и шесть месяцев лишения свободы условно. За осужденным установлен пробационный контроль",  указывается в сообщении суда.

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