Казахстанца осудили за попытку продать свою почку

Жителя Актобе осудили за попытку незаконной продажи своей почки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Кокшетауского городской суда Акмолинской области.

Выснилось, что 25-летний житель Актобе опубликовал в социальной сети объявление о продаже своей почки по договорной цене. Его задержали при заключении сделки с условным покупателем, который решил добровольно помочь сотрудникам полиции.

Дело рассматривал Кокшетауский городской суд.