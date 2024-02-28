Казахстанца осудили за попытку продать свою почку
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Жителя Актобе осудили за попытку незаконной продажи своей почки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Кокшетауского городской суда Акмолинской области.
Выснилось, что 25-летний житель Актобе опубликовал в социальной сети объявление о продаже своей почки по договорной цене. Его задержали при заключении сделки с условным покупателем, который решил добровольно помочь сотрудникам полиции.
Дело рассматривал Кокшетауский городской суд.
"Уголовное дело поступило в суд с заключенным процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины подсудимым. При назначении наказания суд учел смягчающим обстоятельством его чистосердечное раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговором суда ему назначен год и шесть месяцев лишения свободы условно. За осужденным установлен пробационный контроль", — указывается в сообщении суда.
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