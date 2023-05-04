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Сегодня, 17:45
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Казахстанца осудили на 13 лет за поджог военкомата в Омске
В Омске восточный окружной военный суд вынес приговор казахстанцу Ансагану Молдахмедову за поджог военкомата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на om1.ru.
Суд признал мужчину виновным по статье "Совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба", и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме.
Второй соучастник преступления объявлен в федеральный розыск.
Напомним, в 2022 году казахстанцы подожгли военкомат в Омске ради 800 тысяч рублей.
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