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Казахстанцы подожгли военкомат в Омске ради 800 тысяч рублей
Двум гражданам Казахстана обещали 800 тысяч рублей за поджог военкомата на улице Пушкина в Омске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.
24 августа силовиками был задержан один из подозреваемых Ансанган Молдахметов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном уничтожении имущества, однако позднее Молдахметова обвинили в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уточняется, что мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Его подельник Сеил Диас Муратулы находится в розыске.
По данным следствия, Молдахметов и Сеил в начале мая списались с неким "Добрыней Никитичем" в Телеграме, который пообещал им 800 тысяч рублей за поджог омского военкомата.
12 мая Молдахметов и Сеил приехали в Омск на машине. Приобрели пять бутылок, машинное масло, бензин, изоленту и сделали из всего этого пять "коктейлей Молотова". Ночью закинули их в здание военкомата и, убедившись, что оно загорелось, скрылись. Пожар удалось быстро потушить и здание уцелело.
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