Казахстанскую одежду представили на выставке в США
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Работу казахстанского дизайнера представили на международной выставке модной одежды в столице США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".
Показ прошел в доме 28-го президента Соединённых Штатов Вудро Вильсона, здесь же представили творения модельеров из 30 стран, включая Францию, Китай и Саудовскую Аравию. Казахстан – единственный представитель Центральной Азии.
Организаторы и посетители высоко оценили работу нашей соотечественницы, отметив как искусно автор совместила казахский национальный колорит с современным деловым стилем.
"Прекрасный экспонат из Казахстана. Это традиционный чапан с брюками. Видите эту красивую брошь и ремень с отделкой из бисера. Внешняя часть сделана из бархата, внутренний подклад из шелка", — отмечает исполнительный директор музея Элизабет Карчер.
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