Казахстанскую одежду представили на выставке в США

Работу казахстанского дизайнера представили на международной выставке модной одежды в столице США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Показ прошел в доме 28-го президента Соединённых Штатов Вудро Вильсона, здесь же представили творения модельеров из 30 стран, включая Францию, Китай и Саудовскую Аравию. Казахстан – единственный представитель Центральной Азии.

Организаторы и посетители высоко оценили работу нашей соотечественницы, отметив как искусно автор совместила казахский национальный колорит с современным деловым стилем.