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Казахстанскую компанию включили в пакет санкций Евросоюза против России

Сегодня, 18:43
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 18:43
Сегодня, 18:43
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Казахстанское TOO "Elem Group" включили в 13-й пакет санкций Евросоюза против России, передаёт BaigeNews.kz.

Данные об этом есть в реестре. Всего в нём 649 пунктов. Также в списке узбекистанские компании Alfa Beta Creative и GFK Logistics Asia, фирмы из России, Ирана, ОАЭ, Сирии, Китая, Гонконга. 

В декабре 2023 года Elem Group уже вносили в список Бюро промышленности и безопасности Минторговли США "за создание риска перенаправления в Россию предметов, подпадающих под действие товаров двойного назначения".

В Министерстве нацэкономики Казахстана тогда заявили, что Elem Group с мая 2023-го не ведёт внешнеторговую деятельность. 

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