Казахстанскую компанию включили в пакет санкций Евросоюза против России

Казахстанское TOO "Elem Group" включили в 13-й пакет санкций Евросоюза против России, передаёт BaigeNews.kz.

Данные об этом есть в реестре. Всего в нём 649 пунктов. Также в списке узбекистанские компании Alfa Beta Creative и GFK Logistics Asia, фирмы из России, Ирана, ОАЭ, Сирии, Китая, Гонконга.

В декабре 2023 года Elem Group уже вносили в список Бюро промышленности и безопасности Минторговли США "за создание риска перенаправления в Россию предметов, подпадающих под действие товаров двойного назначения".

В Министерстве нацэкономики Казахстана тогда заявили, что Elem Group с мая 2023-го не ведёт внешнеторговую деятельность.