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  • Казахстанскую "дочку" Сбербанка финансировать из бюджета не будут - Абылкасымова
inbusiness.kz Сегодня, 10:57
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Фото: inbusiness.kz

Казахстанскую "дочку" Сбербанка финансировать из бюджета не будут - Абылкасымова

Казахстанский филиал Сбербанка не нуждается в докапитализации, так как является финансово устойчивым. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымов, передает BaigeNews.kz

"Банк является устойчивым. Пока параметры сделки мы разглашать не можем. Банк является полностью устойчивым, платежеспособным. Я думаю, они скоро озвучат параметры. Банк не будет докапитализирован, он является устойчивым. У него высокая достаточность капитала, и он является платежеспособным. У него высокое качество ссудного портфеля и ликвидных активов", - сказала она. 

Она добавила, что основная причина продажи банка в том, что 12 октября истекает генеральная лицензия, дающая возможность совершать операции со Сбербанком. После 12 октября банк будет включен в так называемый список СДН.

"Это список, который ограничивает операции, которые может осуществлять банк, которые могут с ним проводить другие финансовые организации. В этой связи, для исключения банка из СДН, было принято решение российским акционером продать этот банк", - отметила она. 

Абылкасымов добавила, что другой российский банк - ВТБ - принял решение продолжить свои операции на рынке РК. ВТБ также включен в санкционный список, однако банк продолжает операции в национальной валюте, которые, к слову, не запрещены.

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#банк #Сбербанк
Сегодня, 10:57
112
Артём Волков Журналист

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