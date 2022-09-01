Казахстанскую "дочку" Сбербанка финансировать из бюджета не будут - Абылкасымова

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Казахстанский филиал Сбербанка не нуждается в докапитализации, так как является финансово устойчивым. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымов, передает BaigeNews.kz.

"Банк является устойчивым. Пока параметры сделки мы разглашать не можем. Банк является полностью устойчивым, платежеспособным. Я думаю, они скоро озвучат параметры. Банк не будет докапитализирован, он является устойчивым. У него высокая достаточность капитала, и он является платежеспособным. У него высокое качество ссудного портфеля и ликвидных активов", - сказала она.

Она добавила, что основная причина продажи банка в том, что 12 октября истекает генеральная лицензия, дающая возможность совершать операции со Сбербанком. После 12 октября банк будет включен в так называемый список СДН.

"Это список, который ограничивает операции, которые может осуществлять банк, которые могут с ним проводить другие финансовые организации. В этой связи, для исключения банка из СДН, было принято решение российским акционером продать этот банк", - отметила она.

Абылкасымов добавила, что другой российский банк - ВТБ - принял решение продолжить свои операции на рынке РК. ВТБ также включен в санкционный список, однако банк продолжает операции в национальной валюте, которые, к слову, не запрещены.