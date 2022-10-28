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Казахстанской индустрии сериалов не хватает средств
Для развития казахстанской индустрии сериалов не хватает средств. Об этом сегодня заявили эксперты на ежегодном событии Astana Media Week, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
При этом, отечественный продукт все больше набирает популярность, как среди казахстанцев, так и за рубежом. Этому свидетельствуют многочисленные международные награды.
Кроме того, казахстанскую продукцию активно покупают на платных платформах. Однако желающих сниматься в сериалах становится все меньше, виной низкие зарплаты.
"Представьте, в той же самой России за одну серию сериала платят в десять раз больше, чем в Казахстане. И это на всём, на темпах развития нашей индустрии. Но при этом, если сейчас сравнить российские и казахстанские сериалы, казахстанские реально круче. Динамикой, креативом. По креативности, они наши сценаристы сейчас удивляют", - отметил эксперт киноиндустрии Александр Аскютиц.
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