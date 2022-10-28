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Для развития казахстанской индустрии сериалов не хватает средств. Об этом сегодня заявили эксперты на ежегодном событии Astana Media Week, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

При этом, отечественный продукт все больше набирает популярность, как среди казахстанцев, так и за рубежом. Этому свидетельствуют многочисленные международные награды.

Кроме того, казахстанскую продукцию активно покупают на платных платформах. Однако желающих сниматься в сериалах становится все меньше, виной низкие зарплаты.