Казахстанского велосипедиста сняли с Тур де Франс из-за COVID
Сегодня, 20:38
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Сегодня, 20:38Сегодня, 20:38
92Фото: @SprintCycling
Представителя велокоманды Astana Qazaqstan Team Микаэля Мёркёв сняли с гонки “Тур де Франс" из-за болезни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
"Вчера вечером и сегодня утром Микаэль Мёркёв получил положительный результат теста на COVID-19. Несмотря на то, что гонщик чувствует себя хорошо и у него нет значительных симптомов, медицинский персонал команды Astana Qazaqstan Team принял решение снять гонщика с “Тур де Франс”, в первую очередь, чтобы защитить его здоровье от долгосрочных последствий, которые вирус мог бы вызвать в будущем", - сказано в сообщении.
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