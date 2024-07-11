Казахстанского велосипедиста сняли с Тур де Франс из-за COVID

Представителя велокоманды Astana Qazaqstan Team Микаэля Мёркёв сняли с гонки “Тур де Франс" из-за болезни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Вчера вечером и сегодня утром Микаэль Мёркёв получил положительный результат теста на COVID-19. Несмотря на то, что гонщик чувствует себя хорошо и у него нет значительных симптомов, медицинский персонал команды Astana Qazaqstan Team принял решение снять гонщика с “Тур де Франс”, в первую очередь, чтобы защитить его здоровье от долгосрочных последствий, которые вирус мог бы вызвать в будущем", - сказано в сообщении.