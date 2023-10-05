Казахстанский велогонщик завоевал "золото" на Азиаде - 2023
Сегодня, 14:26
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Сегодня, 14:26Сегодня, 14:26
142Фото: olympic.kz
Казахстанский велогонщик Евгений Федоров завоевал золотую медаль Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Он одержал победу в групповой гонке (207,7 километра). Федоров поддержал отрыв Алексея Луценко. Более 80 километров гонщики удерживали лидерство и вместе финишировали. Первым был Евгений, а Алексей - вторым. Их время составило 4:25:29.
Третьим стал монгол Жамбалцамц Саинбаяр - 4:31:11.
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