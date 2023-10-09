Казахстанский велогонщик выиграл многодневку в Японии
Сегодня, 20:27
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Сегодня, 20:27Сегодня, 20:27
138Фото: astana-qazaqstan.com/Photo credit: @SprintCycling
Казахстанский гонщик Андрей Зейц стал победителем многодневной гонки "Тур Кюсю", завершившейся в японском городе Хита. Команда Astana Qazaqstan Team сделала всё необходимое для того, чтобы защитить лидерство Андрея, которое он добыл вчера по итогам королевского этапа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу команды.
"После активного старта вместе с Антонио Нибали мы оказались в отрыве из примерно 20 гонщиков, среди которых были все претенденты на победу в общем зачёте. Но хорошего сотрудничества в группе не получилось, поэтому нам оказалось сложно держать ситуацию под контролем. В итоге – трём гонщикам удалось уехать в новый отрыв, а мы решили подождать пелотон", – рассказал Андрей Зейц.
На локальных кругах в городе Хита гонщики "Астаны" вместе с несколькими другими командами начали активное преследование отрыва и практически настигли его, однако беглецам удалось удержаться впереди, разыграв победу на этапе. Тем не менее, пелотон финишировал спустя всего восемь секунд, а Андрей Зейц без проблем защитил свою майку лидера. Также, Антонио Нибали сохранил за собой второе место в общем зачёте.
"Наша команда проделала отличную работу, и после того, как пелотон догнал нашу группу, ребята вышли вперед, начав преследование отрыва и уменьшая разрыв. Догнать отрыв не получилось, но главная цель – защита майки – была достигнута. Я очень рад этой победе, она многое значит для меня. Также я рад, что мы сохранили наши места с Антонио Нибали и вместе представили Astana Qazaqstan Team на финальном подиуме", – сказал Андрей Зейц.
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