Казахстанский велогонщик выиграл многодневку в Японии

Казахстанский гонщик Андрей Зейц стал победителем многодневной гонки "Тур Кюсю", завершившейся в японском городе Хита. Команда Astana Qazaqstan Team сделала всё необходимое для того, чтобы защитить лидерство Андрея, которое он добыл вчера по итогам королевского этапа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

"После активного старта вместе с Антонио Нибали мы оказались в отрыве из примерно 20 гонщиков, среди которых были все претенденты на победу в общем зачёте. Но хорошего сотрудничества в группе не получилось, поэтому нам оказалось сложно держать ситуацию под контролем. В итоге – трём гонщикам удалось уехать в новый отрыв, а мы решили подождать пелотон", – рассказал Андрей Зейц.

На локальных кругах в городе Хита гонщики "Астаны" вместе с несколькими другими командами начали активное преследование отрыва и практически настигли его, однако беглецам удалось удержаться впереди, разыграв победу на этапе. Тем не менее, пелотон финишировал спустя всего восемь секунд, а Андрей Зейц без проблем защитил свою майку лидера. Также, Антонио Нибали сохранил за собой второе место в общем зачёте.

"Наша команда проделала отличную работу, и после того, как пелотон догнал нашу группу, ребята вышли вперед, начав преследование отрыва и уменьшая разрыв. Догнать отрыв не получилось, но главная цель – защита майки – была достигнута. Я очень рад этой победе, она многое значит для меня. Также я рад, что мы сохранили наши места с Антонио Нибали и вместе представили Astana Qazaqstan Team на финальном подиуме", – сказал Андрей Зейц.