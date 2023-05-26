Казахстанский велогонщик стал 19-м на этапе "Джиро д’Италия"

Фото: sports.kz

На 18-м этапе веломногодневки "Джиро д’Италия" казахстанские велогонщики преодолели по горам 161 километр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый результат этапа у итальянца Филиппо Зана из команды "Jayco AlUla". Второе и третье места у французских гонщиков Тибо Пино из "Groupama-FDJ" и Уоррена Баргиля из "Arkéa Samsic".

У "Астаны" лучшим стал, финишировавший 19-м, Вадим Пронский. Луис Леон Санчес завершил этап 31-м, Кристиан Скарони — 33-м, Джо Домбровски — 41-м, Симоне Веласко 46-м, Марк Кавендиш — 110-м, Джанни Москон — 111-м.

"Джиро д’Италия". 18-й этап

Одерцо — Валь ди Зольдо. 161 километр

1. Филиппо Зана (Италия, "Jayco AlUla") — 4:25:12

2. Тибо Пино (Франция, "Groupama-FDJ")

3. Уоррен Баргиль (Франция, "Arkéa Samsic") — +0:50

19. Вадим Пронский (Казахстан, "Астана") — +3:16

31. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана") — +8:34

33. Кристиан Скарони (Италия, "Астана") — +9:07

41. Джо Домбровски (США, "Астана") — +13:51

46. Симоне Веласко (Италия, "Астана")

110. Марк Кавендиш (Великобритания, "Астана") — +37:54

111. Джанни Москон (Италия, "Астана")

Общий зачёт:

1. Герайнт Томас (Великобритания, "INEOS Grenadiers") — 76:25:51

2. Примож Роглич (Словения, "Jumbo-Visma") — +0:29

3. Жуан Алмейда (Португалия, "UAE Team Emirates") — +0:39

23. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана") — +32:56

24. Симоне Веласко (Италия, "Астана") — +35:05

51. Вадим Пронский (Казахстан, "Астана") — +1:43:44

55. Кристиан Скарони (Италия, "Астана") — +1:51:18

61. Джо Домбровски (США, "Астана") — +2:21:54

102. Джанни Москон (Италия, "Астана") — +4:00:46

112. Марк Кавендиш (Великобритания, "Астана") — +4:16:28.