Казахстанский университет начнёт производство беспилотников

В Дулати университете запускается производство беспилотных летательных аппаратов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

3 апреля 2024 года в Таразском региональном университете имени М.Х. Дулати прошла выставка "Инновации в беспилотных технологиях: сотрудничество Китая и Казахстана" организованная Департаментом науки и коммерциялизации.



В рамках выставки к совместному проекту проректор по стратегическому развитию и интернационализации Университета Дулати Шолпан Есимова, президент компаний ZHEJIANG STARMACH TECHNOLOGY CO.LTD Лю Шидонг, генеральный директор ТОО "Tree Energy" Жанболат Музбаев подписали меморандум о создании совместного предприятия по запуску производства беспилотных летательных аппаратов и новой образовательной программы по БПЛА в Дулати университете.



После подписания меморандума для участников данного мероприятия была проведена демонстрация дронов и ее функциональность.



Президент компаний ZHEJIANG STARMACH TECHNOLOGY CO. LTD Лу Шидонг презентовал деятельность компании, производящие различные дроны для различных сфер жизнедеятельности. На данном рынке компания, производящая дроны, уже функционирует более 20 лет, является ведущей на рынке БПЛА. В настоящее время БПЛА широко используются в таких сферах, как сельское хозяйство, чрезвычайные ситуации, медицина, аэрофотосъемка, образование, логистика и информационные технологии.

В своем выступлении он сказал, что создание дрона и умение им пользоваться сегодня очень восстребованы, а также вовлекать и стимулировать заинтересованность среди молодежи региона и всей страны.