Казахстанский тяжелоатлет стал призёром Азиады

Тяжелоатлет Александр Уваров выиграл бронзовую медаль Азиады в весовой категории до 81 килограмма, передаёт BaigeNews.kz.

Его результат по сумме двух упражнений – 348 килограммов.

Первое место занял Ри Чонсон из Северной Кореи (364 кг), второе – Мухаммадкодир Тоштемиров из Узбекистана (351 кг).

Ещё один казахстанец Еламан Сейтказы стал четвёртым с результатом 343 килограмма.