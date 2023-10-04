Казахстанский тяжелоатлет стал призёром Азиады
Сегодня, 19:05
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Сегодня, 19:05Сегодня, 19:05
151Фото: Минтуризма и спорта РК
Тяжелоатлет Александр Уваров выиграл бронзовую медаль Азиады в весовой категории до 81 килограмма, передаёт BaigeNews.kz.
Его результат по сумме двух упражнений – 348 килограммов.
Первое место занял Ри Чонсон из Северной Кореи (364 кг), второе – Мухаммадкодир Тоштемиров из Узбекистана (351 кг).
Ещё один казахстанец Еламан Сейтказы стал четвёртым с результатом 343 килограмма.
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