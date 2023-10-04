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Казахстанский тяжелоатлет стал призёром Азиады

Сегодня, 19:05
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Минтуризма и спорта РК Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: Минтуризма и спорта РК

Тяжелоатлет Александр Уваров выиграл бронзовую медаль Азиады в весовой категории до 81 килограмма, передаёт BaigeNews.kz.

Его результат по сумме двух упражнений – 348 килограммов.

Первое место занял Ри Чонсон из Северной Кореи (364 кг), второе – Мухаммадкодир Тоштемиров из Узбекистана (351 кг).

Ещё один казахстанец Еламан Сейтказы стал четвёртым с результатом 343 килограмма.

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