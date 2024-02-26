Казахстанский теннисист выиграл три подряд турнира в США
Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45Сегодня, 09:45
114Фото: ktf.kz
Дмитрий Попко одержал 15-ю победу подряд и выиграл третий титул ITF в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
"Попко (325 ATP) стал победителем турнира серии ITF M25 в Нейплсе (США). В финале казахстанец одолел эквадорца Андреса Андраде (649 АТР) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4", - говорится в сообщении.
Дмитрий стал победителем третьего подряд турнира в США: Попко выиграл турнир в Санрайзе, а затем в Палм-Коуст. Теперь в карьере казахстанца 25 выигранных турнира под эгидой ITF в одиночном разряде.
Дмитрий одержал 15-ю победу подряд. В последний раз он проиграл 5 февраля в квалификации Кубка Дэвиса, аргентинцу Себастьяну Баэсу.