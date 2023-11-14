Казахстанский телепродюсер отравился мухоморами в Москве - СМИ

Казахстанский телепродюсер и отец популярной актрисы Бибигуль Суюншалиной Актан Суюншалин отравился сушёными мухоморами в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации московских журналистов, 51-летний мужчина, живущий в престижном районе Хамовники, 13 ноября употреблял шляпками красно-белого гриба, после чего ему стало плохо. Жена продюсера вызвала "скорую".