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Казахстанский телепродюсер отравился мухоморами в Москве - СМИ

Сегодня, 20:27
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pxhere.com Сегодня, 20:27
Сегодня, 20:27
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Фото: pxhere.com

Казахстанский телепродюсер и отец популярной актрисы Бибигуль Суюншалиной Актан Суюншалин отравился сушёными мухоморами в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации московских журналистов, 51-летний мужчина, живущий в престижном районе Хамовники, 13 ноября употреблял шляпками красно-белого гриба, после чего ему стало плохо. Жена продюсера вызвала "скорую".

"Медики госпитализировали мужчину в тяжёлом состоянии. Врачи сделали телепродюсеру промывание желудка и положили под капельницу в реанимацию токсикологического отделения столичной больницы. Со слов семьи Суюншалина, он периодически закидывался мухоморами во время обеда — для расширения сознания", - говорится в публикации.

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