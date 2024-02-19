Казахстанский спортсмен взял "серебро" на этапе кубка мира по шорт-треку

Представитель команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша стал вторым на этапе Кубка мира в Гданьске (Польша), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Денис Никиша показал второй результат в финале на дистанции 500 метров. Никиша уступил только Стивену Дюбуа из Канады.

Замкнул тройку лучших Михал Ниевински из Польши.