Казахстанский спортсмен взял "серебро" на этапе кубка мира по шорт-треку
Сегодня, 14:13
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Сегодня, 14:13Сегодня, 14:13
82Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша стал вторым на этапе Кубка мира в Гданьске (Польша), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Денис Никиша показал второй результат в финале на дистанции 500 метров. Никиша уступил только Стивену Дюбуа из Канады.
Замкнул тройку лучших Михал Ниевински из Польши.