  • 19 Февраля, 14:52
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Казахстанский спортсмен взял "серебро" на этапе кубка мира по шорт-треку

Сегодня, 14:13
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olympic.kz Сегодня, 14:13
Сегодня, 14:13
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Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша стал вторым на этапе Кубка мира в Гданьске (Польша), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Денис Никиша показал второй результат в финале на дистанции 500 метров. Никиша уступил только Стивену Дюбуа из Канады.

Замкнул тройку лучших Михал Ниевински из Польши.

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