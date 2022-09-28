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gov.kz Сегодня, 13:11
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Фото: gov.kz

Казахстанский союз юристов создал штаб "За честные выборы"

В целях консолидации сообщества юристов страны на базе Республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" создан штаб "За честные выборы", передаёт Baigenews.kz.

В состав вошли известные в Казахстане и за рубежом юристы. Основная задача штаба -  правовой мониторинг юридическим сообществом хода электоральной кампании и разъяснение участникам избирательного процесса порядка применения выборного законодательства. 

На первом заседании штаба была озвучена необходимость организации приема на местах участников избирательного процесса и всестороннего разъяснения им избирательных процедур, в том числе права граждан, организаций на реализацию их конституционных прав. 

"Мы находимся в условиях масштабных политических изменений на пространстве нашей страны. Впервые за 30 лет у нас на таком вовлекающем все слои населения уровне будут проводиться выборы. И штаб полагает о том, что необходимо оказать содействие общественности страны для того, чтобы выборы проводились свободно, носили открытый характер, были направлены на реализацию принципа справедливости", - считает член штаба, доктор юридических наук, профессор Индира Аубакирова. 

Кроме этого, члены штаба и представители регионов ориентированы на усиление взаимодействия со СМИ, неправительственными и международными организациями в рамках мониторинга хода электоральной кампании.

Штаб призывает юридическую общественность страны, а также всех заинтересованных лиц поддержать свою инициативу и присоединиться к деятельности по содействию проведения честных выборов, недопущения незаконных методов и технологий в избирательном процессе.






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#выборы #юристы
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 13:11
363
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