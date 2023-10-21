Казахстанский певец открывает своё радио
Сегодня, 04:31
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Сегодня, 04:31Сегодня, 04:31
121Фото: Instagram / m_besbaev
Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев открывает радиостанцию "Аспан FM", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
"Это правда, что мы собираемся открыть новое радио. Открывает его Мейрамбек Беспаев. Будет вещать на волне 98.9", — рассказала директор нового радио Айман Нуразхан.
По её словам, радио "Aspan FM" начнёт вещание с 7 ноября.
"Сейчас у нас идут испытательные работы. Конечно, в первую очередь будет звучать казахская музыка. В том числе прозвучат и трендовые песни. А по радиопередачам - пусть пока останется тайной, но мы не будем затрагивать политику. Здесь приоритет будет отдаваться музыке", — раскрыла репертуар радио Айман Нуразхан.
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