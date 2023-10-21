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Казахстанский певец открывает своё радио

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Instagram / m_besbaev Сегодня, 04:31
Сегодня, 04:31
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Фото: Instagram / m_besbaev

Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев открывает радиостанцию ​​"Аспан FM", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform

"Это правда, что мы собираемся открыть новое радио. Открывает его Мейрамбек Беспаев. Будет вещать на волне 98.9", — рассказала директор нового радио Айман Нуразхан.

По её словам, радио "Aspan FM" начнёт вещание с 7 ноября. 

"Сейчас у нас идут испытательные работы. Конечно, в первую очередь будет звучать казахская музыка. В том числе прозвучат и трендовые песни. А по радиопередачам - пусть пока останется тайной, но мы не будем затрагивать политику. Здесь приоритет будет отдаваться музыке", — раскрыла репертуар радио Айман Нуразхан.

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