Казахстанский певец открывает своё радио

Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев открывает радиостанцию ​​"Аспан FM", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"Это правда, что мы собираемся открыть новое радио. Открывает его Мейрамбек Беспаев. Будет вещать на волне 98.9", — рассказала директор нового радио Айман Нуразхан.

По её словам, радио "Aspan FM" начнёт вещание с 7 ноября.

"Сейчас у нас идут испытательные работы. Конечно, в первую очередь будет звучать казахская музыка. В том числе прозвучат и трендовые песни. А по радиопередачам - пусть пока останется тайной, но мы не будем затрагивать политику. Здесь приоритет будет отдаваться музыке", — раскрыла репертуар радио Айман Нуразхан.