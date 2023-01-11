Казахстанский певец Ержан Максим завоевал гран-при международного конкурса

Фото: Instagram_ maksim_erjan

Гран-при международного музыкального конкурса WAF Contest завоевал юный казахстанский певец Ержан Максим, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Казахский национальный университет искусств, Ержан Максим - ученик 9А класса эстрадного вокала школы КазНУИ - помимо гран-при награждён сертификатом признания ежегодного конкурса WAF AWARDS.

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"Свою победу я посвящаю своей Родине! И каждый раз я горжусь, когда я представляю свою страну и выхожу на сцену с нашим красивым флагом!" - написал Ержан в своём Instagram.

Обладательницей второго места этого же конкурса стала казахстанка Алтынай Тулеген.

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Конкурс прошёл в столице Македонии городе Скопье.

Как сообщает "Хабар 24", всего в конкурсе приняли участие 12 призёров и победителей самых престижных вокальных премий из разных стран. Крупнейшее мероприятие ежегодно организует Всемирная ассоциация фестивалей. Его главная миссия - поддержка юных талантов. Следующий конкурс пройдёт в августе.