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Instagram_ maksim_erjan Вчера, 04:31
5341
Вчера, 04:31
5341
Фото: Instagram_ maksim_erjan

Казахстанский певец Ержан Максим завоевал гран-при международного конкурса

Гран-при международного музыкального конкурса WAF Contest завоевал юный казахстанский певец Ержан Максим, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Казахский национальный университет искусств, Ержан Максим - ученик 9А класса эстрадного вокала школы КазНУИ - помимо гран-при награждён сертификатом признания ежегодного конкурса WAF AWARDS. 

 
 
 
 
 
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Публикация от ҚазҰӨУ (@kaznuikz)

"Свою победу я посвящаю своей Родине! И каждый раз я горжусь, когда я представляю свою страну и выхожу на сцену с нашим красивым флагом!" - написал Ержан в своём Instagram.

Обладательницей второго места этого же конкурса стала казахстанка Алтынай Тулеген.

 
 
 
 
 
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Публикация от Altynai Tolegen (@altyn_singer_kz)

Конкурс прошёл в столице Македонии городе Скопье.

Как сообщает "Хабар 24", всего в конкурсе приняли участие 12 призёров и победителей самых престижных вокальных премий из разных стран. Крупнейшее мероприятие ежегодно организует Всемирная ассоциация фестивалей. Его главная миссия - поддержка юных талантов. Следующий конкурс пройдёт в августе.

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#конкурс #певец #Ержан Максим #искусство
BaigeNews.kz
Вчера, 04:31
5341
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