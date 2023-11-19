Казахстанский павильон открылся в китайском Сиане

Генеральное консульство Казахстана приняло активное участие на "7-й международной выставке Шелковый путь" и Китайской выставке сотрудничества, инвестиций и торговли "Восток-Запад", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

На выставке была достигнута договорённость об открытии постоянно действующего казахстанского павильона.

"На церемонии открытия и презентации казахстанского выставочного павильона присутствовали заместитель Губернатора провинции Шэньси и аким Алматинской области и многие другие высокопоставленные гости. Посетителей выставки ознакомили с богатой культурой, традициями казахского народа и отечественной продукцией. Кроме этого, в рамках данного мероприятия, по инициативе Генерального консульства РК в городе Сиань в самом здании дипломатической миссии, совместно с акиматом Алматинской области была организована бизнес конференция с участием представителей финансовых институтов и частных инвесткомпаний. В ходе В2В переговоров, заинтересованные стороны проявили неподдельный интерес к дальнейшему тесному сотрудничеству в разных сферах экономики", — сообщили в МИД РК.

По результатам переговоров, были подписаны более 15 соглашений и меморандумов о дальнейшем сотрудничестве в области строительства, по управлению ЖКХ, сельского хозяйства и животноводства, импорта и экспорта продовольственных товаров.