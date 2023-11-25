"Казахстанский Макгрегор" думает продолжить карьеру в США
Сегодня, 02:22
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Сегодня, 02:22Сегодня, 02:22
101Фото: sports.ru
Боец смешанных единоборств Фаниль Рафиков по прозвищу "Казахстанский Макгрегор" поделился планами на выступление в Соединенных Штатах Америки, в лучшем промоушне мира UFC, передает BaigeNews.kz со Sports.kz.
"У меня цель — подраться на Западе, посмотреть индустрию. После декабря хочу плотно заняться визой. UFC? Мне 30 лет в этом году, насколько я знаю, Дана Уайт не охотно подписывает возрастных, если только это боец не с именем", — сказал казахстанский файтер в эфире подкаста "sarbazpodcast" на YouTube.
Отметим, что следующий бой Рафикова состоится 21-го декабря в Алматы на турнире промоушна NAIZA.
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