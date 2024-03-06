Казахстанский инновационный хаб открыли в Саудовской Аравии

Казахстанский хаб, направленный на продвижение инновационных проектов и всех видов бизнеса, которые хотят масштабироваться на рынок стран Ближнего Востока и Северной Африки, открыли в Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz.

В церемонии приняли участие председатель правления АО "Фонд науки" Камиль Акатов, казахстанские стартап-компании, инвесторы, представители бизнеса стран Ближнего Востока и ОАЭ.

Концепция хаба заключается в привлечении талантливых предпринимателей и инновационных стартапов из Казахстана в Саудовскую Аравию и их поддержке путём предоставления первоначальных инвестиций из венчурного фонда "Tumar", программ инкубации и акселерации.

Хаб уже сейчас предлагает так называемый soft-landing или программу поддержки стартапов, привлечение и экспорт проектов и услуг.

Кроме того, на выставке технологий и инноваций LEAP 2024 представлен павильон Казахстана с презентацией разработок в области IT-технологий и искусственного интеллекта.