Казахстанский хоккеист спас из горящей квартиры женщину с детьми

Игрок молодежной сборной Казахстана Владимир Истомин вместе с товарищами по клубу "Академия Михайлова" Егором Струговым и Даниилом Молодцовым спас из горящей квартиры женщину с детьми. Об этом сообщили в Казахстанской федерации хоккея, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности истории спасения Казахстанская федерация хоккея опубликовала на своей странице в Instagram.

Хоккеисты возвращались домой и заметили огонь в многоквартирном доме. Они услышали, как из горящей квартиры раздавались детские крики о помощи. Егор Стругов бросился к месту происшествия, а двое других игроков начали вызывать экстренные службы спасения.

Стругов вошёл в подъезд, нашёл дверь горящей квартиры и помог женщине эвакуировать детей из квартиры на лестничную клетку. Истомин и Молодцов будили других жителей многоквартирного дома.

Когда на место происшествия приехали пожарные, хоккеисты помогали им в эвакуации людей из задымленного здания.