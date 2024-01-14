Казахстанский хоккеист спас из горящей квартиры женщину с детьми
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Игрок молодежной сборной Казахстана Владимир Истомин вместе с товарищами по клубу "Академия Михайлова" Егором Струговым и Даниилом Молодцовым спас из горящей квартиры женщину с детьми. Об этом сообщили в Казахстанской федерации хоккея, передаёт BaigeNews.kz.
Подробности истории спасения Казахстанская федерация хоккея опубликовала на своей странице в Instagram.
Хоккеисты возвращались домой и заметили огонь в многоквартирном доме. Они услышали, как из горящей квартиры раздавались детские крики о помощи. Егор Стругов бросился к месту происшествия, а двое других игроков начали вызывать экстренные службы спасения.
Стругов вошёл в подъезд, нашёл дверь горящей квартиры и помог женщине эвакуировать детей из квартиры на лестничную клетку. Истомин и Молодцов будили других жителей многоквартирного дома.
Когда на место происшествия приехали пожарные, хоккеисты помогали им в эвакуации людей из задымленного здания.
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