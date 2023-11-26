Казахстанский хоккеист получил черепно-мозговую травму
Сегодня, 09:52
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Сегодня, 09:52Сегодня, 09:52
63Фото: sports.kz
Пресс-служба хоккейного клуба "Алматы" выступила с заявлением о состоянии игрока клуба Станислав Филиппенко, который полуфил черепно-мозговую травму в матче с кокшетауским "Арланом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Станислав Филиппенко после медицинского обследования направлен домой на амбулаторное лечение. Общее состояние при поступлении — средней степени тяжести. В результате попадания шайбы диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Напомним, Стас получил травму во втором матче против ХК "Арлан", после самоотверженной игры в защите", — сообщили после матча в алматинской команде.
Встреча закончилась со счётом 1:7 в пользу кокшетауской команды.
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