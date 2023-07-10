Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанский гонщик "Астаны" стал седьмым на девятом этапе "Тур де Франс"
sports.kz Сегодня, 08:59
226
Сегодня, 08:59
226
Фото: sports.kz

Казахстанский гонщик "Астаны" стал седьмым на девятом этапе "Тур де Франс"

Завершился девятый этап веломногодневки "Тур де Франс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Его победителем стал канадский гонщик Майкл Вудс из команды Israel-Premier Tech. Второе место занял француз Пьер Латур (TotalEnergies). Третьим стал словенец Матей Мохорич (Bahrain Victorious). Лучший у "Астаны" — казахстанец Алексей Луценко, он занял седьмое место.

"Тур де Франс". Девятый этап
Сен-Леонар-де-Нобла — Дом. 182,4 километра.

1. Майкл Вудс (Канада, Israel-Premier Tech) — 04:19:41
2. Пьер Латур (Франция, TotalEnergies) — +0:28
3. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Victorious) — +0:35

7. Алексей Луценко (Казахстан, "Астана") — +1:39
10. Давид де ла Крус (Испания, "Астана") — +2:34
29. Харольд Техада (Колумбия, "Астана") — +11:24
120. Евгений Федоров (Казахстан, "Астана") — +28:17
155. Джанни Москон (Италия, "Астана") — +29:54
162. Кес Бол (Нидерланды, "Астана") — +32:53

Общий зачет:
1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) — 38:37:46
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — +0:17
3. Джей Хиндли (Австралия, BORA-hansgrohe) — +2:40

26. Харольд Техада (Колумбия, "Астана") — +28:00
37. Давид де ла Крус (Испания, "Астана") — +41:30
53. Алексей Луценко (Казахстан, "Астана") — +1:00:57
164. Кес Бол (Нидерланды, "Астана") — +2:14:58
168. Джанни Москон (Италия, "Астана") — +2:17:36
169. Евгений Федоров (Казахстан, "Астана") — +2:28:00. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:59
226
Поделитесь:
Наверх