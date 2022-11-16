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Казахстанский фильм удостоен приза за лучшую музыку на кинофестивале в Минске
Полнометражная картина "Зере" от казахстанского режиссёра Даурена Камышбаева участвовала в Минском международном кинофестивале, который проходил с 4 по 11 ноября. За работу в данном фильме композитору Дане Зулпыхар достался приз за лучшее звуковое (музыкальное) решение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казахфильм".
Фильм "Зере" был снят при поддержке Qara Production "Казахфильм", Libertus Film, Cinema D и Жамбылского областного центра кино.
"Это драма с локальным, близким казахстанцам сюжетом. Она повествует о свободолюбивой девушке, восставшей против воли своей матери, когда после трагической гибели мужа она решает продать дочь в жёны самому богатому и влиятельному человеку в ауле. Но Зере влюблена в гордого рыбака Талапа и сбегает с ним, чтобы тайно обвенчаться на соседнем острове", - указывается в пресс-релизе.
Главные роли в картине исполнили Адина Бажан, Сануржан Сулейменов, Мурат Бисембин, Берик Айтжанов, Ольга Ландина, Елжас Рахим. Съёмки проходили в окрестностях озера Балхаш, на рыбацком острове Тайсойган, расположившемся на фоне мойынкумских песков.
В конце сентября в конкурсе полнометражных фильмов фестиваля "Киношок" в Москве казахстанский фильм "Зере" получил приз за лучшую музыку.
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