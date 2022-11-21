Казахстанский фильм получил главный приз в Португалии

Фото: kazakhfilm.kz

Фильм "Акын" Дарежана Омирбаева получил главный приз кинофестиваля Lisbon & Sintra Film Festival 2022 (LEFFEST), прошедшего в Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казахфильм".

LEFFEST - ежегодный кинофестиваль, собирающий лучшие фильмы Европы, Азии, Южной и Северной Америки. В этом году жюри возглавлял известный французский режиссёр Оливье Ассаяс, а среди гостей фестиваля были актёр Джон Малкович и канадский режиссёр Дэвид Кроненберг.

Фильм "Акын" рассказывает о поэте, который боится остаться непонятым и неактуальным в век развития технологий. Сценарий написан по мотивам рассказа немецкого писателя Германа Гессе "Авторский вечер". Съёмки ленты проходили в Алматы, Алматинской области и Атырау – возле мавзолея Махамбета Отемисулы. Главного героя сыграл певец и музыкант Ердос Канаев.

Мировая премьера кинокартины состоялась в 2021 году в главном конкурсе 34-го Токийского международного кинофестиваля, где фильм наградили за "Лучшую режиссуру".

В Казахстане ленту выпустили в ограниченный прокат в апреле этого года. С 14 декабря "Акын" начнут показывать в кинотеатрах Франции.

Фильм создан при участии киностудии "Казахфильм" и государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК.