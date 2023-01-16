Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров остался без медали Универсиады-2023

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Призёр чемпионата мира по фигурному катанию из Казахстана Михаил Шайдоров упустил медаль Универсиады-2023 в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В одиночном катании у мужчин в произвольной программе Казахстан представляли два спортсмена — Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев. Шайдоров отобрался в произвольную программу, заняв 6-е место в короткой, а Жиренбаев квалифицировался 16-м.

В произвольной программе Михаил Шайдоров стал третьим, показав результат 156,03 балла, однако общая сумма 231,08 балла не позволила ему оказаться среди медалистов — он занял четвёртое место по итогам двух выступлений.

"Золото" выиграл японский фигурист Сота Ямамото, набравший в сумме 274,86 балла. Серебряным призёром стал его соотечественник, Тацуя Цубои — он закончил выступление с результатом 243,82 балла. Бронзовую медаль завоевал итальянец Николай Мемола — 231,33 балла.

Диас Жиренбаев в произвольной программе занял 9-е место, набрав 135,52 балла. Его итоговый результат — 196,41 балла и 11-е место.

Напомним, что Михаил Шайдоров в прошлом году стал серебряным призёром молодежного чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров.