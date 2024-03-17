Казахстанский чемпион ММА стал охотником на привидений

Чемпион лиги Naiza FC Казбек Сагын вышел на сцену в рамках популярного вокального шоу "Егіз Лебіз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В дуэте с Актоты Болшовой он исполнил песню американского музыканта Рэя Паркера-младшего — "Охотники за привидениями". Видео в своем Instagram опубликовал телеканал "Qazaqstan".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qazaqstan.tv Ұлттық телеарнасы (@qazaqstantv)

Что касается профессиональной карьеры Казбека Сагына, то свой последний бой в смешанных единоборствах непобежденный казахстанец провел в июне 2023 года: он победил раздельным решением судей своего соотечественника Багдата Жубаныша (4-1). На данный момент рекорд Сагына в профи-ММА — 5-0.