Казахстанский борец завоевал олимпийскую лицензию на турнире в Бишкеке

Казахстанский вольник Алишер Ергали завоевал олимпийскую лицензию на азиатском отборе в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

За путёвку в категории до 97 килограммов он бился с представителем Китая Авусайманом Хабилой.

Ергали активно начал схватку, пытался контролировать ход встречи. В итоге ему удалось сделать счёт 3-0.

Соперник отыграл два балла, однако в итоге противостояние так и завершилось со счётом 3-2 в пользу Ергали.

Ранее шанс отобраться на Олимпиаду упустил Нуркожай Кайпанов (до 74 килограммов), уступивший в полуфинале.