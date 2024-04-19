Казахстанский борец завоевал олимпийскую лицензию на турнире в Бишкеке
Сегодня, 18:53
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Сегодня, 18:53Сегодня, 18:53
119Фото: olympic.kz
Казахстанский вольник Алишер Ергали завоевал олимпийскую лицензию на азиатском отборе в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
За путёвку в категории до 97 килограммов он бился с представителем Китая Авусайманом Хабилой.
Ергали активно начал схватку, пытался контролировать ход встречи. В итоге ему удалось сделать счёт 3-0.
Соперник отыграл два балла, однако в итоге противостояние так и завершилось со счётом 3-2 в пользу Ергали.
Ранее шанс отобраться на Олимпиаду упустил Нуркожай Кайпанов (до 74 килограммов), уступивший в полуфинале.
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