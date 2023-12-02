Казахстанский боксёр вылетел из ТОП-5 рейтинга WBA
Сегодня, 09:19
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Сегодня, 09:19Сегодня, 09:19
81Фото: sports.kz
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Представляем Вашему вниманию позиции боксёров из Казахстана:
В супертяжелом весе Иван Дычко сместился с 11-го на 15-е место.
Бек Нурмаганбет сохранил девятую строчку во второй средней категории.
В первом полусреднем дивизионе Батыр Джукембаев по-прежнему располагается на 14-м месте.
Султан Заурбек остался шестым в рейтинге второй полулегкой весовой категории.
Во втором легчайшем весе Евгений Павлов, занимавший ранее четвёртую строчку, стал шестым.
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