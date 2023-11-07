Казахстанский боксер побил россиянина на его родине
Сегодня, 06:20
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Сегодня, 06:20Сегодня, 06:20
222Фото: sport.kz
Казахстанский боксер Алтынбек Ибрагимов (0-1) провел второй бой в своей профессиональной карьере, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.
26-летний Ибрагимов выступил на вечере бокса в Сочи в России, где его соперником стал 24-летний российский дебютант Марат Гаспарян. Поединок в среднем весе был рассчитан на четыре раунда, продлился всю отведенную на него дистанцию и завершился победой Ибрагимова решением большинства судей по очкам.
Бой получился конкурентным: боксеры часто шли в размен ударами и "зарубались". Видео лучших моментов боя можно посмотреть ниже.
Таким образом, Алтынбек Ибрагимов одержал первую победу на профи-ринге, а Марат Гаспарян потерпел первое поражение.
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