Казахстанский боец ММА спел хит из сериала "Слово пацана"
Сегодня, 14:31
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Сегодня, 14:31Сегодня, 14:31
218Фото: instagram.com/kazbek.sagyn
Чемпион лиги NAIZA Казыбек Сагын продолжает участие в вокальном шоу "Егіз Лебіз". В новом выпуске он исполнил хит из нашумевшего телесериала "Слово пацана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
В дуэте с певицей и домбристкой Актоты Болшовой Сагын спел композицию на татарском языке "Пыяла".
Жюри позитивно оценило номер, а сам дуэт продолжит участие в проекте.
Также продолжает участвовать в проекте и бывший футболист сборной Казахстана Улан Конысбаев. В паре с певицей Балжан Бидаш в новом выпуске он исполнил хит казахстанского певца Марселя "Бұл өмірде".
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