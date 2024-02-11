Казахстанский боец ММА спел хит из сериала "Слово пацана"

Чемпион лиги NAIZA Казыбек Сагын продолжает участие в вокальном шоу "Егіз Лебіз". В новом выпуске он исполнил хит из нашумевшего телесериала "Слово пацана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

В дуэте с певицей и домбристкой Актоты Болшовой Сагын спел композицию на татарском языке "Пыяла".

Жюри позитивно оценило номер, а сам дуэт продолжит участие в проекте.

Также продолжает участвовать в проекте и бывший футболист сборной Казахстана Улан Конысбаев. В паре с певицей Балжан Бидаш в новом выпуске он исполнил хит казахстанского певца Марселя "Бұл өмірде".