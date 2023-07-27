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из Instagram-аккаунта блогера Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55
123
Фото: из Instagram-аккаунта блогера

Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке

Популярный казахстанский блогер Женис Омаров, более известный в сети как Zheka Fatbelly, порадовал своих многочисленных поклонников трогательной новостью - он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Романтический момент блогер заснял на видео и опубликовал в своём аккаунте в Instagram, передаёт Baigenews.kz.

В ролике видно, как Женис привёл свою возлюбленную на романтический ужин в горах, наполненный свечами и цветами. В конце видео блогер с трепетом взял в руки заветную коробочку с обручальным кольцом и сделал предложение. 

"Слава Богу, нашел тебя. Пусть Всевышний дарует вам найти вторую половинку своей души 🙏🏻", - подписал он видео. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Zheka Fatbelly (@zheka_fatbelly)

После опубликования этого трогательного момента в социальных сетях, страница блогера заполнилась поздравлениями и теплыми пожеланиями от его фанатов и коллег по индустрии. Многие пользователи выразили свою радость за пару и пожелали им долгой и счастливой совместной жизни.

 
 
 
 
 
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Публикация от Zheka Fatbelly (@zheka_fatbelly)

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Журналист
Сегодня, 12:55
123
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