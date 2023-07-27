Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке

Фото: из Instagram-аккаунта блогера

Популярный казахстанский блогер Женис Омаров, более известный в сети как Zheka Fatbelly, порадовал своих многочисленных поклонников трогательной новостью - он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Романтический момент блогер заснял на видео и опубликовал в своём аккаунте в Instagram, передаёт Baigenews.kz.

В ролике видно, как Женис привёл свою возлюбленную на романтический ужин в горах, наполненный свечами и цветами. В конце видео блогер с трепетом взял в руки заветную коробочку с обручальным кольцом и сделал предложение.

"Слава Богу, нашел тебя. Пусть Всевышний дарует вам найти вторую половинку своей души 🙏🏻", - подписал он видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zheka Fatbelly (@zheka_fatbelly)

После опубликования этого трогательного момента в социальных сетях, страница блогера заполнилась поздравлениями и теплыми пожеланиями от его фанатов и коллег по индустрии. Многие пользователи выразили свою радость за пару и пожелали им долгой и счастливой совместной жизни.