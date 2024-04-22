Казахстанский бизнесмен выделит почти 3 млрд тенге пострадавшим от паводков

Известный бизнесмен и меценат Бахаридин Аблазимов изъявил желание помочь пострадавшим от паводков в нескольких областях Казахстана. Он выделит почти 3 млрд тенге на эти цели.

"Мы с первых дней оказываем помощь пострадавшим от наводнения регионам. Я глубоко уверен, что мы преодолеем и это испытание благодаря сплоченности и единству", - сказал предприниматель.

Предприниматель поддерживает инициативу главы государства по объединению усилий в борьбе с последствиями разрушительных паводков.

Отметим, Бахаридин Аблазимов - председатель совета директоров ТОО "КазАзот" – единственного производителя аммиака и аммиачной селитры в Казахстане, в котором владеет мажоритарной долей (напрямую и через ТОО "Kazakhstan Petrochemicals").

Также бизнесмену принадлежат 3,3% в АО "Матен Петролеум", 30% в АО "Ушкую" (бывшее ТОО "Ансаган Петролеум"), доли в ТОО "Триас-МунайГаз", ТОО "КосМунайГаз", ТОО "KazAeroSpace", ТОО "Sunrise Development".