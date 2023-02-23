Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Казахстанским военнослужащим поднимут зарплаты, передаёт BaigeNews.kz. Лётчикам военно-воздушных сил уже подняли на 30 процентов и выше в зависимости от звания, должности, налёта. Теперь решается вопрос с повышением зарплат преподавателям военных вузов и медикам.

Об этом в кулуарах сената сообщил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.