open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

пресс-служба Министерства обороны РК Сегодня, 13:16
77
Сегодня, 13:16
77
Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Казахстанским военнослужащим поднимут зарплаты

Казахстанским военнослужащим поднимут зарплаты, передаёт BaigeNews.kz. Лётчикам военно-воздушных сил уже подняли на 30 процентов и выше в зависимости от звания, должности, налёта. Теперь решается вопрос с повышением зарплат преподавателям военных вузов и медикам.

Об этом в кулуарах сената сообщил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

"Да, вопросы повышения денежного содержания военнослужащих - это "больная" тема. На сегодня правительством поддержаны следующие инициативы: увеличено денежное содержание лётчиков военно-воздушных сил. В этом году решается вопрос по увеличению денежного содержания преподавательского состава до уровня гражданских вузов. Ну, и следующая категория военнослужащих - это военные медики. Повышение денежного содержание также рассматривается и поддержано правительством до уровня медработников гражданского сектора", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#военнослужащие #зарплаты #повышение
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:16
77
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх