Казахстанским солдатам отсрочили выплаты по кредитам на 2,3 млрд тенге

Более шести тысяч военнослужащих получили отсрочку выплат по кредитам на общую сумму 2,3 миллиарда тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель начальника департамента Минобороны Фархат Айдарбаев на брифинге в СЦК сообщил, что в рамках реализации поручения Главы государства по повышению привлекательности срочной воинской службы успешно реализуется проект по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной службы.

Также реализуется поручение президента о получении в армии рабочей специальности.

"В учебных центрах вооруженных сил, других войск и воинских формирований проводится подготовка по военно-учётным специальностям. По окончании обучения военнослужащие получают свидетельства государственного образца. После армии их обладатели имеют больше шансов для трудоустройства. Есть также возможность поступления на воинскую службу по контракту", – пояснил Айдарбаев.

Более 70 вузов подписали с Министерством обороны соглашения о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для тех, кто прошел срочную воинскую службу. На сегодняшний день по данному проекту в вузах обучаются около 600 отслуживших в армии казахстанцев.