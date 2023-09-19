Казахстанским сельхозпроизводителям выделят дизтопливо для сушки зерна

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании правительства сообщил о мерах поддержки фермеров и минимизации последствий проливных дождей. Сельхозпроизводителям будет выделено дизтопливо для сушки зерна, передаёт BaigeNews.kz.

"Совместно с министерством энергетики проработан вопрос выделения дизельного топлива для сушки зерна. С 18 сентября начат прием заявок в информационной системе", - сказал министр.

Сельхозпроизводители нуждаются в 73 тыс тонн дизельного топлива. 19 тысяч планируется покрыть за счет имеющегося резерва нереализованного топлива, при этом по цене, не превышающей 250 тенге за литр, добавил Айдарбек Сапаров.

"Перепроверена готовность всех хлебоприемных предприятий к приемке зерна, дано поручение обеспечить их круглосуточное функционирование. Отмечаем также важность не допустить роста цен на их услуги по сушке", - сказал министр.

Также холдинг "Байтерек" поручил филиалам Казагрофинанс в ускоренном режиме рассмотреть заявки фермеров на получение в аренду стационарных и мобильных зерносушилок.

Министр подчеркнул, что из-за низкого качества урожая, остро встанет вопрос обеспеченности семенами.

Поэтому "Продкорпорацией" начата экспертиза имеющихся запасов зерна на пригодность их к использованию в качестве семян.