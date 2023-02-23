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Казахстанским операторам связи запретят повышать тарифы
Агентство по защите и развитию конкуренции установило запрет на изменение операторами сотовой связи условий тарифного плана. Исключение составит повышение его стоимости из-за обоснованных затрат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В адрес АЗРК поступили обращения граждан на действия операторов сотовой связи по одностороннему повышению стоимости тарифных планов с изменением объема включенных в тарифный план услуг (увеличение Гб, минут голосовых звонков, sms-сообщений и т.д.) После проведённого анализа материалов установлено, что операторы сотовой связи вносят незначительные изменения в объёмы включённых услуг на тарифном плане, которые не востребованы абонентами. При этом одновременно повышается стоимость тарифного плана", - говорится в сообщении.
В связи с этим АЗРК выработало рекомендации уполномоченному органу в области связи.
"В целях исключения случаев навязывания сотовыми операторами невостребованного объёма услуг абонентам с повышением цены АЗРК выработаны определенные рекомендации уполномоченному органу в области связи, в частности, установление запрета на изменение операторами сотовой связи условий тарифного плана, за исключением повышения его стоимости ввиду обоснованных затрат.
Рекомендации выработаны для защиты прав потребителей услуг связи, которые вправе пользоваться теми условиями тарифных планов, на которые они были согласны при заключении договора с оператором. Абонент, которого не устраивают условия его тарифного плана, вправе перейти на другой тарифный план с подходящими условиями", - добавили в агентстве.
Отметим, предложения рассматриваются министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
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