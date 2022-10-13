Казахстанских сотовых операторов оштрафовали за плохой интернет и связь

Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

В Павлодарской области сотовых операторов оштрафовали за плохой интернет и связь. Среди нарушителей - ТОО "МобайлТелекомСервис" (бренды Теlе2, АLTEL), АО "Кселл" и ТОО "Кар-Тел" (Beeline), передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Pavlodarnews.kz.



Жители области могут отправлять жалобы на низкое качество интернета и плохую связь в управление цифровых технологий области или в межрегиональную инспекцию связи Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК по Восточно-Казахстанской и Павлодарской областям. Сделать это можно с помощью официального обращения либо через платформу E-otinish.



Как сообщили в управлении цифровых технологий области, Комитет телекоммуникаций регулярно отслеживает качество сотовой связи и мобильного интернета. Проверки проводятся как по план-графикам, так и внеплановые по заявлениям жителей регионов.



Измерения и обработка технических параметров сетей мобильной связи проводятся специально оборудованными передвижными комплексами. Это автомобиль, оснащенный приборами для измерения беспроводного канала связи. Надо сказать, что передвижной комплекс также оснащен и портативным оборудованием, чтобы специалисты могли произвести замеры в труднодоступных объектах: крыши домов, узкие улицы и т.д.



По результатам замеров проводится анализ данных на соответствие установленным нормам. В случае несоответствия операторам сотовой связи направляются рекомендации по оптимизации своих сетей или выносятся административные штрафы в рамках КоАП РК.



К примеру, за сентябрь инспекция связи провела девять проверок, в ходе которых выявили четыре нарушения. Штрафы по 500 МРП, а это свыше полутора миллионов тенге, получили ТОО "МобайлТелекомСервис" и АО "Кселл". Ещё два штрафа на общую сумму свыше трёх миллионов тенге обязали выплатить оператора ТОО "Кар-Тел". Также направлены предписания для устранения нарушений и сроки исполнения.