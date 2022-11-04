Казахстанских школьников могут перевести на дистанционное обучение

"Согласно требованиям главного госсанврача, в случае заболевания ОРВИ от 20 процентов до 30 процентов детей в одном классе в один инкубационный период - будет рекомендовано отменить кабинетную систему обучения и не принимать новых детей в класс. Если в классе в один инкубационный период заболеет 30 процентов и более детей, в таком случае будет переводиться обучение на онлайн формат", - сказала эксперт.