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unicef.org Сегодня, 09:10
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Фото: unicef.org

Казахстанских школьников могут перевести на дистанционное обучение

Если больше трети учеников в классе заболеют ОРВИ – учёбу переведут в онлайн формат.

При каком уровне заболеваемости ОРВИ будут отменены занятия в школах, в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций объяснила руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно требованиям главного госсанврача, в случае заболевания ОРВИ от 20 процентов до 30 процентов детей в одном классе в один инкубационный период - будет рекомендовано отменить кабинетную систему обучения и не принимать новых детей в класс. Если в классе в один инкубационный период заболеет 30 процентов и более детей, в таком случае будет переводиться обучение на онлайн формат", - сказала эксперт.

Напомним, в Казахстане с начала недели растёт количество новых заражений коронавирусной инфекцией, с 31 октября число выявленных случаев выросло с 15 до 51.

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#дистанционное обучение #школьник #вирус
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:10
363
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