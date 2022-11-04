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  • До 51 выросло количество новых случаев заражения COVID-19 в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 08:53
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Фото: pixabay.com

До 51 выросло количество новых случаев заражения COVID-19 в Казахстане

Количество новых случаев заражения в сутки коронавирусной инфекцией выросло в Казахстане за минувшие сутки. Врачи подтвердили КВИ у 51   человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. 

На четвёртое ноября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 735 человек (–590+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 656 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся четыре пациента, в состоянии крайней степени тяжести – три пациента и один пациент на аппарате ИВЛ.

Отметим, что с понедельника количество новых случаев COVID-19 увеличилось втрое. 31 октября казахстанские врачи выявили 15 случаев заражения. 

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:53
115
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