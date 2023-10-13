Казахстанских паралимпийцев проводили на IV Азиатские Пара игры

Официальная церемония проводов национальной паралимпийской сборной Казахстана на IV Азиатские Пара игры прошла в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

IV Азиатские Пара игры пройдут с 22 по 28 октября в китайском Ханчжоу.

Казахстанскую сборную представит 131 атлет. Они будут бороться за 485 медалей в 14 видах спорта включая пара дзюдо, пара плавание, пара легкую атлетику, пара велоспорт, волейбол сидя, бочча, пара каноэ, пара пауэрлифтинг, пара стрельбу из лука, пара пулевую стрельбу, шахматы, настольный теннис, таеквондо и академическую греблю.

"Азиатские Пара игры впервые стартовали в 2010 году в Китае, и с тех пор наши спортсмены активно и неизменно участвуют в этих соревнованиях, проявляя своё мастерство и настоящий дух борьбы среди лучших спортсменов Азии.

В этом году 131 пара спортсменов Казахстана представляют нашу страну в 14 различных видах спорта на Азиатских Пара играх. Этот путь к Играм был полон усердия и невероятного труда. От лица государства оказывалась всесторонняя поддержка. Только в этом году наши паралимпийцы принимали участие в более чем 40 важных спортивных соревнованиях и провели более 30 учебно- тренировочных сборов как внутри страны, так и за её пределами.

Сейчас, уважаемые спортсмены, настал ваш час продемонстрировать ваше мастерство и дух настоящих борцов перед всем мировым сообществом. Верьте в себя, как мы верим в вас. Желаем вам успехов, легких стартов и новых достижений!", - отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.