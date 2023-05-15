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  • Казахстанских блогеров хотят обязать помечать рекламные посты и платить налоги
СС0 Сегодня, 16:34
88
Сегодня, 16:34
88
Фото: СС0

Казахстанских блогеров хотят обязать помечать рекламные посты и платить налоги

Казахстанских блогеров обяжут помечать рекламные посты и платить налоги, передаёт BaigeNews.kz. Об этом рассказал депутат Айдос Сарым в кулуарах пленарного заседания.

Так, в новом законопроекте об онлайн-платформах и онлайн-рекламе будет введено понятие "инфлюенсер". Речь идёт о человеке, который продаёт товар, используя свое имя, будучи известным.

"Это люди, которые имеют достаточно большую поддержу, базу и которые через это зарабатывают деньги и могут влиять на формирование мнений, пользуясь своей известностью. Они должны помечать свой контент, чтобы люди понимали, что вот это является его личной позицией, а вот это является рекламой", - объяснил мажилисмен.

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Сегодня, 16:34
88
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