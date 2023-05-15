Казахстанских блогеров хотят обязать помечать рекламные посты и платить налоги

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Казахстанских блогеров обяжут помечать рекламные посты и платить налоги, передаёт BaigeNews.kz. Об этом рассказал депутат Айдос Сарым в кулуарах пленарного заседания.

Так, в новом законопроекте об онлайн-платформах и онлайн-рекламе будет введено понятие "инфлюенсер". Речь идёт о человеке, который продаёт товар, используя свое имя, будучи известным.