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Казахстанские волейболистки разгромили соперниц на чемпионате Азии

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пресс-служба федерации волейбола Казахстана Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: пресс-служба федерации волейбола Казахстана

Женская сборная Казахстана по волейболу удачно начала выступление на 21-м чемпионате Азии в Таиланде, обыграв команду Гонконга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации. 

Это второй выигранный матч на турнире.

Чемпионат Азии проходит в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. 

Во втором туре группы D сборная Казахстана уверенно обыграла Гонконг (3:0) и закрепила за собой лидирующее положение. 

30 августа волейболистки из Казахстана играли с соперницами из Филиппинам и выиграли в тай-брейке.

Теперь наших соотечественниц ждёт решающий матч в группе с командой из Китая (1 сентября). Победители и призёры будут определены 6 сентября.

На чемпионат приглашены сборные 14 стран. Трём командам, занявшим места на пьедестале, будет предоставлено право участия от Азии на чемпионате мира 2025 года.

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