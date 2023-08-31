Казахстанские волейболистки разгромили соперниц на чемпионате Азии

Женская сборная Казахстана по волейболу удачно начала выступление на 21-м чемпионате Азии в Таиланде, обыграв команду Гонконга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Это второй выигранный матч на турнире.

Чемпионат Азии проходит в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда.

Во втором туре группы D сборная Казахстана уверенно обыграла Гонконг (3:0) и закрепила за собой лидирующее положение.

30 августа волейболистки из Казахстана играли с соперницами из Филиппинам и выиграли в тай-брейке.

Теперь наших соотечественниц ждёт решающий матч в группе с командой из Китая (1 сентября). Победители и призёры будут определены 6 сентября.

На чемпионат приглашены сборные 14 стран. Трём командам, занявшим места на пьедестале, будет предоставлено право участия от Азии на чемпионате мира 2025 года.