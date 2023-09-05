Казахстанские волейболистки обыграли сборную Индии на ЧАС-2023

В матче группового раунда сборная Казахстана уверенно выиграла у соперниц из Индии на XXII чемпионате Азии по волейболу среди женщин, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерства туризма и спорта РК.

Казахстанская команда обыграла соперниц в трех партиях (25-17, 25-17, 25-21).

Ранее казахстанские волейболистки уступили действующим чемпионкам континента - Японии. Казахстанки заняли 3-е место в группе F.

Отлично проявляет себя на чемпионате 20-летняя волейболистка из Талдыкоргана Юлия Якимова, которая дебютировала за национальную сборную в Таиланде.

"Впервые получил приглашение в сборную. Сыграла в матче против Гонконга. Играть на таком турнире для меня большая честь. Приобретаю необходимый опыт. Уровень волейбола здесь совсем другой, тут играют очень быстро", - отметила блокирующая волейбольного клуба "Жетысу".

Победитель и призеры станут известны 6 сентября. На ЧАС-2023 принимают участие 14 сборных желтого континента. На последнем чемпионате Азии в 2019 году чемпионками стали волейболистки Японии. Три лучшие команды чемпионата получат возможность выступить на чемпионате мира 2025 года от Азии.